Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что призыву подлежат 134 500 человек.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее подчеркнул, что срочников не будут направлять ни в какие горячие точки.

По его словам, большинство военнослужащих будут проходить подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев.