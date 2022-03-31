Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что призыву подлежат 134 500 человек.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее подчеркнул, что срочников не будут направлять ни в какие горячие точки.

По его словам, большинство военнослужащих будут проходить подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить