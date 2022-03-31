Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
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«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что призыву подлежат 134 500 человек.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее подчеркнул, что срочников не будут направлять ни в какие горячие точки.
По его словам, большинство военнослужащих будут проходить подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев.