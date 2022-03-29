Шойгу: призывников не будут направлять в горячие точки

Призывников не будут направлять на службу ни в какие горячие точки, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную

подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев... Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал он в ходе селекторного совещания.

По словам главы российского военного ведомства, все военнослужащие прошлогоднего весеннего призыва по окончании срока службы будут уволены в запас и отправятся в места проживания.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что было выявлено несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС России на Украине.

Он добавил, что практически всех таких военнослужащих уже вывели на российскую территорию.

По поручению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для проверки из-за выявленных фактов присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине.