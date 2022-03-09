Минобороны выявило несколько фактов присутствия срочников ВС России на Украине

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что было выявлено несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС России, участвующих в спецоперации на Украине.

Представитель оборонного ведомства заявил, что было выявлено несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооружённых сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины.

По его словам, практически всех таких военнослужащих уже вывели на российскую территорию.

Конашенков добавил, что диверсионная группа украинского нацбатальона совершила нападение на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения.

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», — сказал он.

По словам Конашенкова, принимаются исчерпывающие меры по недопущению направления срочников в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы и резервисты не участвуют и не будут задействованы в проведении спецоперации России на Украине.