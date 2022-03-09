Путин поручил прокуратуре провести проверку из-за присутствия ряда срочников на Украине

По поручению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для проверки из-за выявленных фактов присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, до начала спецоперации по указанию президента до всех командиров подразделений ВС России было доведено указание, чтобы они категорически исключили привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

При этом главе государства было доложено о выполнении этого указания.

Отмечается, что в связи с выявленными фактами присутствия ряда срочников в частях ВС России, участвующих в спецоперации на Украине, «по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что было выявлено несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС России, участвующих в спецоперации на Украине.

По его словам, практически всех таких военнослужащих уже вывели на российскую территорию.

В Минобороны сообщили, что ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены в результате нападения диверсионной группы украинского нацбатальона на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения.