Депутат Бессараб прокомментировала идею поддержать возвращающихся в Россию бизнесменов

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева проработать механизмы поддержки для возвращающихся в Россию представителей малого и среднего бизнеса.
Депутат Бессараб прокомментировала идею поддержать возвращающихся в Россию бизнесменов
  • © Duma.gov.ru

Депутат отметила, что в целом положительно относится к мерам, нацеленным на развитие предпринимательства в России.

«Что же касается тех, кто решил вернуться, — добро пожаловать! Мы всегда рады тем, кто действительно приходит и приносит свои идеи, воплощает их на нашей территории во благо и клиентов, и бюджета Российской Федерации», — сообщила парламентарий.

По её словам, к вопросу оказания поддержки стоит подходить с осторожностью.

«Прежде всего, поддержку оказывать тем, кто уже работает на российском рынке и кто сегодня добивается импортозамещения, или оказывать всем представителям бизнеса на территории России. А уж вернулись они или только сегодня начинают — по этому критерию, думаю, неправильно будет оценивать», — пояснила Бессараб.

Она также подчеркнула, что считает правильным поддерживать всех представителей бизнеса в равной мере.

Ранее в Госдуме предложили помочь пожелавшим вернуться бизнесменам — бывшим гражданам России.

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