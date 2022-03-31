В ГД предложили помочь пожелавшим вернуться бизнесменам — бывшим гражданам России

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проработать механизмы поддержки для возвращающихся в Россию представителей малого и среднего бизнеса. Копия письма на имя премьера Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что после введения западными странами экономических и политических санкций и «основанной на фейках масштабной информационной войны» против России в Госдуму начали поступать обращения граждан, которые в силу определённых жизненных обстоятельств вынуждены были ранее уехать из России.

По его словам, в связи с изменением политической обстановки и негативным отношением к россиянам эти граждане стали рассматривать вариант возврата на историческую родину.

Они готовы открыть и развивать свой бизнес в России, однако обеспокоены возможностью реализации своего бизнес-плана в стране и сопутствующими процессу переезда проблемами, пояснил законодатель.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность поддержать представителей малого и среднего предпринимательства — бывших граждан Российской Федерации, а также бывших граждан СССР, проживавших в пределах современных границ Российской Федерации и проживающих в настоящее время на территории иностранных государств, которые изъявили желание вернуться в Россию и развивать свой бизнес на территории нашего государства», — говорится в обращении.

В частности, парламентарий предлагает предоставить им меры государственной поддержки, такие как, например, налоговые льготы, низкая ставка арендной платы, предоставление земельных участков без проведения торгов, наравне с представляемыми российским предпринимателям льготами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят гранты на развитие бизнеса.