Мишустин: молодым предпринимателям выделят гранты на развитие бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят гранты на развитие бизнеса.

Мишустин в ходе совещания с кабмином заявил, что молодые предприниматели смогут получить грант в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом если они ведут деятельность в Арктической зоне, то смогут получить грант в размере до 1 млн рублей.

Премьер объяснил, что данные средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.

На данную меру поддержки в 2022 году предусмотрено более 2 млрд рублей.

Ранее кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса.