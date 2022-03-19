Кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса

Российское правительство выделило ещё более 14 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса.

РИА Новости

«На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам. Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России проконтролирует реализацию антикризисных мер поддержки бизнеса.