Кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса

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Российское правительство выделило ещё более 14 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса.
Кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса
  • РИА Новости

«На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России проконтролирует реализацию антикризисных мер поддержки бизнеса.

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