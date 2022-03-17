Генпрокуратура России проконтролирует реализацию антикризисных мер поддержки бизнеса

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Генеральная прокуратура России проконтролирует реализацию антикризисных мер поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По указанию (генпрокурора. — RT) Игоря Краснова прокуроры намерены пристально следить за реализацией всех антикризисных мер по поддержке бизнеса», — заявили ТАСС в ведомстве.

Там подчеркнули, что вопросы надлежащей реализации мер по поддержке предпринимателей станут приоритетом в деятельности органов прокуратуры.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях антироссийских санкций.

Он отметил, что правительством была презентована программа реализации антикризисных мер на сумму более 1 трлн рублей.

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