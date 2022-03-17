Генпрокуратура России проконтролирует реализацию антикризисных мер поддержки бизнеса
«По указанию (генпрокурора. — RT) Игоря Краснова прокуроры намерены пристально следить за реализацией всех антикризисных мер по поддержке бизнеса», — заявили ТАСС в ведомстве.
Там подчеркнули, что вопросы надлежащей реализации мер по поддержке предпринимателей станут приоритетом в деятельности органов прокуратуры.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях антироссийских санкций.
Он отметил, что правительством была презентована программа реализации антикризисных мер на сумму более 1 трлн рублей.