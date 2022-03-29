В Финансовом университете высказались о перспективах китайского бизнеса в России

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Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о перспективах китайского бизнеса на российском рынке.
В Финансовом университете высказались о перспективах китайского бизнеса в России
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«Малый бизнес всегда более адаптивен и способен быстро перестроить своё производство, освоить или выработать новые логистические цепочки, предложить новые модели. Китайские предприниматели с учётом их многочисленности и постоянного поиска новых ниш сбыта смогут быстро настроиться на российский потребительский рынок и насытить его одеждой, обувью и продуктами питания», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, очевидно, что в ближайшем будущем появится много новых и поначалу совсем небольших китайских поставщиков, которым ранее было затруднительно выйти на российский рынок.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил готовность китайских компаний расширить присутствие на российском рынке.

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