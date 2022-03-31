В МИД заявили о неприемлемости военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана (Россия, КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) заявил, что размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии неприемлемо.

«Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживающих их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии», — приводит ТАСС его заявление.

В октябре Лавров призвал соседей Афганистана не допустить размещения на своей территории сил США и НАТО.

В МИД России заявляли, что риски от размещения зарубежных военных баз на территории Центральной Азии превысят любые выгоды.

В сентябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что позиция Москвы о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна.

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