Рябков напомнил о позиции России относительно военного присутствия США в Центральной Азии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что позиция Москвы о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна.

Комментируя сообщения о якобы обсуждении возможности использования США российских баз в Центральной Азии, замминистра отметил, что «американские коллеги либо выдают желаемое за действительное», либо слышат в сигналах России «только то, что им ласкает слух».

«Либо идут по пути информационных вбросов в надежде на то, что после таких вбросов последует какой-то сдвиг в нашей позиции», — цитирует Рябкова Интерфакс.

В позиции России относительно неприемлемости американского военного присутствия в какой бы то ни было форме на территории центральноазиатских государств нет ни малейших изменений, подчеркнул он.

«Это окончательно сформулированная твёрдая позиция, не содержащая ни малейшего элемента гибкости. О чём американцам неоднократно говорилось», — добавил замминистра.

Ранее американский посол в Казахстане Уильям Мозер сообщил, что США пока не обладают конкретными планами относительно возможности использования российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом.

О якобы обсуждении такой возможности сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, США ведут «назойливые» переговоры с соседними с Афганистаном странами по поводу создания неких логистических центров, что является попыткой закрепиться в Центральноазиатском регионе, «проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».