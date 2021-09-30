Рябков напомнил о позиции России относительно военного присутствия США в Центральной Азии

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что позиция Москвы о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна.
Рябков напомнил о позиции России относительно военного присутствия США в Центральной Азии
  • РИА Новости

Комментируя сообщения о якобы обсуждении возможности использования США российских баз в Центральной Азии, замминистра отметил, что «американские коллеги либо выдают желаемое за действительное», либо слышат в сигналах России «только то, что им ласкает слух».

«Либо идут по пути информационных вбросов в надежде на то, что после таких вбросов последует какой-то сдвиг в нашей позиции», — цитирует Рябкова Интерфакс.

В позиции России относительно неприемлемости американского военного присутствия в какой бы то ни было форме на территории центральноазиатских государств нет ни малейших изменений, подчеркнул он.

«Это окончательно сформулированная твёрдая позиция, не содержащая ни малейшего элемента гибкости. О чём американцам неоднократно говорилось», — добавил замминистра.

Ранее американский посол в Казахстане Уильям Мозер сообщил, что США пока не обладают конкретными планами относительно возможности использования российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом.

О якобы обсуждении такой возможности сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, США ведут «назойливые» переговоры с соседними с Афганистаном странами по поводу создания неких логистических центров, что является попыткой закрепиться в Центральноазиатском регионе, «проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить