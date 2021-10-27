Лавров призвал соседей Афганистана не допустить размещения на своей территории сил США и НАТО

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Россия призывает соседей Афганистана не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров призвал соседей Афганистана не допустить размещения на своей территории сил США и НАТО
  • AP

«Призываем страны — соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Соответствующее заявление глава российского МИД сделал в ходе выступления на встрече стран — соседей Афганистана в Тегеране.

Ранее в МИД России заявили, что риски от размещения зарубежных военных баз на территории Центральной Азии превысят любые выгоды.

В сентябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что позиция Москвы о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна.

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