В МИД России оценили риски размещения иностранных военных баз в Центральной Азии

Риски от размещения зарубежных военных баз на территории Центральной Азии превысят любые выгоды, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

«Риски от иностранного военного базирования превысят любые выгоды. Придётся тогда ставить крест на крупных проектах на территории Афганистана, связанных с прокладкой газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров», — цитирует Стерника РИА Новости.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, США ведут «назойливые» переговоры с соседними с Афганистаном странами по поводу создания неких логистических центров, что является попыткой закрепиться в Центральноазиатском регионе, «проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что позиция Москвы о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна.