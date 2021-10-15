В МИД России оценили риски размещения иностранных военных баз в Центральной Азии

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Риски от размещения зарубежных военных баз на территории Центральной Азии превысят любые выгоды, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
В МИД России оценили риски размещения иностранных военных баз в Центральной Азии
  • AP

«Риски от иностранного военного базирования превысят любые выгоды. Придётся тогда ставить крест на крупных проектах на территории Афганистана, связанных с прокладкой газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров», — цитирует Стерника РИА Новости.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, США ведут «назойливые» переговоры с соседними с Афганистаном странами по поводу создания неких логистических центров, что является попыткой закрепиться в Центральноазиатском регионе, «проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что позиция Москвы о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна.

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