Терапевт Асанов напомнил о вреде чрезмерного употребления сахара

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Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов напомнил о вреде чрезмерного употребления сахара.
Терапевт Асанов напомнил о вреде чрезмерного употребления сахара
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«Самый очевидный вред сахара — это развивающееся ожирение», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Асанова, если слишком долго злоупотреблять сахаром, то могут снизиться иммунитет и испортиться зубы.

Как считает врач, избыточное употребление сахара может привести к развитию сахарного диабета или атеросклерозу.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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