Терапевт Асанов напомнил о вреде чрезмерного употребления сахара

Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов напомнил о вреде чрезмерного употребления сахара.

«Самый очевидный вред сахара — это развивающееся ожирение», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Асанова, если слишком долго злоупотреблять сахаром, то могут снизиться иммунитет и испортиться зубы.

Как считает врач, избыточное употребление сахара может привести к развитию сахарного диабета или атеросклерозу.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.