Терапевт Асанов напомнил о вреде чрезмерного употребления сахара
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«Самый очевидный вред сахара — это развивающееся ожирение», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По словам Асанова, если слишком долго злоупотреблять сахаром, то могут снизиться иммунитет и испортиться зубы.
Как считает врач, избыточное употребление сахара может привести к развитию сахарного диабета или атеросклерозу.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.