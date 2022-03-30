Диетолог Гинзбург дал советы по питанию при гастрите

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Диетолог Михаил Гинзбург дал советы по питанию при гастрите.
Диетолог Гинзбург дал советы по питанию при гастрите
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«Вся кислая пища, острая, жареная раздражает слизистую желудка и вызывает обострение гастрита», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, лучше употреблять мягкую пищу, например белый хлеб без корки, каши и супы.

По словам Гинзбурга, наиболее полезными при гастрите могут быть рисовая каша, омлет, котлеты из рыбы и мяса с добавлением круп, рисовый молочный суп, ягодный кисель.

«При гастрите самые вредные продукты — это жареная картошка, жареное мясо, маринованные или солёные огурцы и помидоры в банках, острая пища, например с перцем чили, суп харчо и острые блюда, просто свежая капуста», — перечислил эксперт.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.

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