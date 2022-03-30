В Тюменской области продлили режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса

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В Тюменской области до 1 мая продлили режим повышенной готовности, который был введён из-за пандемии.
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Решение принял сегодня региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — заявили в инфоцентре.

Также стало известно, что в Ульяновской области планируют возобновить плановый режим работы два ковидных госпиталя, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Развёрнуто 1123 койки для лечения пациентов с COVID-19, свободный фонд составляет более 50%», — отметил министр здравоохранения региона Александр Гашков.

Он уточнил, что 10 апреля вернётся к штатной работе ковидный стационар ЦК МСЧ, а «в скором времени» предполагается перепрофилирование одного из корпусов стационара ЦГКБ.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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