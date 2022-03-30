Путин запретил использовать иностранный софт в критической инфраструктуре с 2025 года

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RT
Президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 января 2025 года государственными органам использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры.
Путин запретил использовать иностранный софт в критической инфраструктуре с 2025 года
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

В документе, подписанном президентом, говорится, что такие меры принимаются для обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры.

«С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — говорится в указе.

В декабре 2021 года глава государства поручил оснастить критическую инфраструктуру преимущественно российским ПО.

Как отмечали в правительстве, в России планируется провести цифровую трансформацию в промышленности.

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