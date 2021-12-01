Путин поручил оснастить критическую инфраструктуру преимущественно российским ПО

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений об обязательном требовании о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения (ПО) для оснащения критической инфраструктуры.
Путин поручил оснастить критическую инфраструктуру преимущественно российским ПО
  • AP

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам совещания с кабмином.

В частности, кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство изменений касательно установления обязательного требования «о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры» России.

Также правительству поручено подготовить поправки в законодательство о налоговом стимулировании инвестиционной деятельности организаций, которые связаны с внедрением отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта.

Срок выполнения поручений — до 1 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено провести цифровую трансформацию в промышленности.

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