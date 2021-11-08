Правительство России намерено провести цифровую трансформацию в промышленности

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил о планах правительства провести цифровую трансформацию в промышленности.

Он отметил, что «страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами».

«У нас есть для этого все возможности», — заявил Мишустин.

Премьер-министр рассказал, что «в течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли».

Кроме того, глава правительства сообщил, что «масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях».

«Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения — это технологии интернет-вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности», — пояснил он.

По его словам, «их внедрение поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их вывод на рынок».

Мишустин также рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.

Ранее, как сообщал портал «Невские новости», правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.