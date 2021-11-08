Мишустин рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы
- AP
Он отметил, что «современные технологии, цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли экономики, это одна из национальных целей развития, которые утверждены президентом».
По его словам, «правительство утвердило два стратегических направления в этой области».
«Первое из них касается цифровой трансформации социальной сферы. Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной», — сообщил Мишустин.
Ранее, как сообщало «Реальное время», президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что следующий год в республике будет Годом цифровизации.