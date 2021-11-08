Мишустин рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы

Российский премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.

Он отметил, что «современные технологии, цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли экономики, это одна из национальных целей развития, которые утверждены президентом».

По его словам, «правительство утвердило два стратегических направления в этой области».

«Первое из них касается цифровой трансформации социальной сферы. Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной», — сообщил Мишустин.

Ранее, как сообщало «Реальное время», президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что следующий год в республике будет Годом цифровизации.