Мишустин рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы

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Российский премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.
Мишустин рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы
  • AP

Он отметил, что «современные технологии, цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли экономики, это одна из национальных целей развития, которые утверждены президентом».

По его словам, «правительство утвердило два стратегических направления в этой области».

«Первое из них касается цифровой трансформации социальной сферы. Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной», — сообщил Мишустин.

Ранее, как сообщало «Реальное время», президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что следующий год в республике будет Годом цифровизации.

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