Диетолог Андреев рассказал, как разнообразить постное меню

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Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев рассказал, как разнообразить постное меню.
Диетолог Андреев рассказал, как разнообразить постное меню
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в рацион должны входить хлебные злаки, супы, овощи. Также можно добавить морскую капусту, орехи, фрукты.

Как отметил Андреев, особенно важно получать витамины, содержащиеся в привычной пище. Например, кальций можно получить из шпината, брокколи и орехов, железо — из зелёного салата, цельнозернового хлеба, а цинк содержится в орехах, грибах, спарже, цветной капусте, моркови.

Витамин С содержится в цитрусовых, витамин В — в картофеле и злаковых.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.

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