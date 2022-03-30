Аллерголог Чернышова дала рекомендации при поллинозе

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Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала, как вести себя весной людям, страдаютщим от аллергии на пыльцу растений — поллиноза.
Аллерголог Чернышова дала рекомендации при поллинозе
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Прежде всего необходимо больше времени проводить в помещении, особенно утром, в период до 08:00 и в сухие жаркие дни — в это время в воздухе содержится максимальное количество пыльцы, сказала она в беседе с Тульской службой новостей.

В квартире необходимо использовать кондиционер или очиститель воздуха, а также проводить влажную уборку. Душ нужно принимать один-два раза в день, отмечает специалист. Кроме того, по её словам, аллергикам не рекомендуется сушить бельё на балконе, поскольку на ткань может оседать пыльца.

Во время обострения болезни необходимо несколько раз в день проводить промывание носа, глаз и горла, добавила Чернышова.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих в разговоре с «Известиями» рассказала, насколько тяжёлой будет предстоящая весна для аллергиков.

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