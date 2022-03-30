В Удмуртии подтвердили 174 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает udm-info.ru.
С начала пандемии COVID-19 в республике заболели 695 473 жителя, выздоровели 163 247.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили ряд антикоронавирусных ограничений, передаёт URA.RU. Соответствующие изменения внесены в постановление о режиме повышенной готовности. В частности, отменён принятый из-за пандемии режим работы школ, то есть уроки будут проходить в одно время.
Режим повышенной готовности в регионе продлён до 1 мая.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.