В Удмуртии подтвердили 174 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 174 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 866 жителей.
В Удмуртии подтвердили 174 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

Об этом сообщает udm-info.ru.

С начала пандемии COVID-19 в республике заболели 695 473 жителя, выздоровели 163 247.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили ряд антикоронавирусных ограничений, передаёт URA.RU. Соответствующие изменения внесены в постановление о режиме повышенной готовности. В частности, отменён принятый из-за пандемии режим работы школ, то есть уроки будут проходить в одно время.

Режим повышенной готовности в регионе продлён до 1 мая.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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