В Татарстане выявили 273 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 273 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 78 жителей.
В Татарстане выявили 273 случая COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 136 978. Вылечились 127 553 человека, включая 685 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе вакцинацию от коронавируса прошли около 260 тыс. жителей. Ревакцинировались 75 тыс., передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«Заболеваемость по новой коронавирусной инфекции стабилизировалась. Все поликлиники перешли в плановый режим работы, поэтому сейчас самое время пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции», — заявила Мария Захарова, заместитель директора Департамента здравоохранения ЯНАО.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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