Первое заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдёт в Госдуме 31 марта

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Первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с деятельностью биологических лабораторий на Украине, пройдёт 31 марта в Госдуме.
Первое заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдёт в Госдуме 31 марта
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы возбудили парламентское расследование деятельности биолабораторий на Украине и обратились в Совфед с предложением организовать соответствующую комиссию.

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

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