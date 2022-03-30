Первое заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдёт в Госдуме 31 марта
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Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы возбудили парламентское расследование деятельности биолабораторий на Украине и обратились в Совфед с предложением организовать соответствующую комиссию.
Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.