Профилактолог Токарев предупредил о возможных рисках совместного приёма витаминов и лекарств

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что совместное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.

«Приём ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности — то есть усваиваемости, нарушению всасывания — и снизить концентрацию активного вещества», — отметил Токарев в беседе с URA.RU.

По его словам, лекарственные препараты лучше не сочетать ни с чем. В свою очередь, витаминные комплексы желательно принимать вместе с пищей, порекомендовал специалист.

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