РБК: экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платёжную единицу

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Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платёжную единицу для расчётов с дружественными странами.

Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку экспертов.

Как отмечается, вопрос о создании новой платёжной единицы поставили введенные западные санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.

По данным издания, в формировании недолларовой системы расчётов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других государств.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

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