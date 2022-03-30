РБК: экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платёжную единицу
Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку экспертов.
Как отмечается, вопрос о создании новой платёжной единицы поставили введенные западные санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.
По данным издания, в формировании недолларовой системы расчётов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других государств.
Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.
Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».