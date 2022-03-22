Востоковед Котков высказался о роли юаня в мировой экономике

Востоковед Кирилл Котков высказался о роли юаня в мировой экономике.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что ситуация, в которой сейчас оказывается мир, может нанести китайской валюте вред.

«Но в то же время, обладая достаточными золотовалютными резервами, правительство КНР стабилизирует курс на нужном уровне», — прогнозирует эксперт.

Котков также полагает, что не стоит вкладывать средства в резервную валюту Китая.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с газетой «Известия» высказалась о роли доллара как резервной валюты.