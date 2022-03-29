Диетолог Михалёва назвала принципы здорового питания

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва назвала принципы здорового питания.

В беседе с Общественной службой новостей она выразила мнение, что первый принцип — это соответствие калорийности рациона физиологическим потребностям и расходу энергии.

Как считает эксперт, также необходимо учитывать правильное соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, употреблять продукты с высокой пищевой ценностью, следить за разнообразием рациона.

«Практическое применение принципов здорового питания состоит из выбора максимально разнообразных продуктов в своём рационе, избегания употребления фастфуда и джанкфуда, промышленной выпечки, продуктов мясной гастрономии, большого количества сладостей, особенно сладких напитков. Это значительно снизит калорийность рациона и обогатит его полезными веществами», — пояснила Михалёва.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.