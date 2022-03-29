Диетолог Макиша рассказала о вреде чрезмерного употребления семечек

Врач-диетолог Марина Макиша, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала о вреде чрезмерного употребления семечек.

В беседе с сайтом «Москва 24» она напомнила, что это очень высококалорийный продукт.

«Наиболее опасно — это, конечно же, набор веса. Потому что за набором веса следует поломка всего энергетического обмена в организм», — предупредила эксперт.

Со своей стороны, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург выразил мнение, что семечки могут быть вредны для страдающих гастритом.

«Надо смотреть тем, у кого аллергия на семена подсолнечника или так называемая множественная аллергия. Там и полынь, и береза, и малина. Много каких-то наименований реагирования, может быть и перекрёстная аллергия на семечки», — добавил он.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.