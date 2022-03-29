Отоларинголог Зайцев заявил о вреде повторного использования масок

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Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил о вреде повторного использования масок.
Отоларинголог Зайцев заявил о вреде повторного использования масок
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Человек дышал в эту маску. Выдыхаем мы далеко не стерильный воздух. Он обсеменён бактериями и вирусами. Никуда они не деваются. Такая маска неделями лежит, и про неё вспоминают только там, где кашляют либо где есть требование её надеть», — сказал он в беседе с URA.RU.

По словам врача, в результате происходит обратное всасывание и человек начинает дышать инфекцией, которая находится на маске.

Как отметил Зайцев, одноразовые маски необходимо выбрасывать.

«Матерчатые нужно стирать, кипятить и утюгом раскалённым по ним проходить. Тогда обработка будет сильная», — добавил он.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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