В Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19

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В Санкт-Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19. За последние сутки число мест уменьшилось на 431. В настоящее время развёрнуто 2436 коек.
В Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

В настоящее время на лечении находятся 1,9 тыс. пациентов. За минувшие 24 часа госпитализированы 67 человек.

На амбулаторном лечении — 12,7 тыс. петербуржцев.

В целом в России за сутки выявили 19 660 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».

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