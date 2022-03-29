В Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.
В настоящее время на лечении находятся 1,9 тыс. пациентов. За минувшие 24 часа госпитализированы 67 человек.
На амбулаторном лечении — 12,7 тыс. петербуржцев.
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