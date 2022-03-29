В Ростовской области подтвердили 742 случая коронавируса за сутки

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В Ростовской области подтвердили 742 случая коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области подтвердили 742 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Bailey

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Общее число заболевших в регионе достигло 361 286. Коэффициент распространения болезни — 0,81.

Выздоровели 343 939 жителей, в том числе 1603 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 1013 пациентов.

В целом в России за сутки зарегистрировали 19 660 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».

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