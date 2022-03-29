В Оренбургской области выявили 300 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 300 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 210 218. Выздоровели за минувшие 24 часа 963 человека, всего — 196 981.

Также стало известно, что в Краснодарском крае возобновили плановую работу ещё три стационара, которые принимали пациентов с COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В последнее время на Кубани снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализаций в сутки», — заявила замминистра здравоохранения региона Ирина Вязовская.

По её словам, это позволило вернуть к обычному графику городскую больницу №3 Сочи, Афипскую больницу и Красноармейскую ЦРБ.

Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».