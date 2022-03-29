В Иркутской области зафиксировали 611 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболел 286 171 житель. На лечении в больницах находятся 896 пациентов.
Вылечились 274 520 человек, включая 1884 за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки выявили 19 660 случаев коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».