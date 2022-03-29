В Пермском крае подтвердили 481 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 481 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 358 820. В ковидных отделениях находятся 68 пациентов в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние 24 часа выявили 980 случаев коронавируса. Выздоровели 1959 жителей, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Ранее Максим Терский, главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, рассказал об особенностях «стелс-омикрона».