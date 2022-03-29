В Татарстане зарегистрировали 277 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане зарегистрировали 277 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 277 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших — в Казани (62 человека).

Всего в республике заболели 136 705 человек. Вылечились 126 868 жителей, в том числе 946 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Башкирии сняли ряд ограничительных мер. В частности, отменяется рекомендация о переводе половины штата на удалёнку. В силе остаётся масочный режим, передаёт mkset.ru.

Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить