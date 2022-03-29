В Татарстане зарегистрировали 277 случаев COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Больше всего заболевших — в Казани (62 человека).
Всего в республике заболели 136 705 человек. Вылечились 126 868 жителей, в том числе 946 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Башкирии сняли ряд ограничительных мер. В частности, отменяется рекомендация о переводе половины штата на удалёнку. В силе остаётся масочный режим, передаёт mkset.ru.
Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».