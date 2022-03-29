В Удмуртии выявили 177 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 177 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 3789 жителей. Состояние 273 пациентов ковидных центров оценивается как средней тяжести, ещё 37 — как тяжёлое.

Выздоровели за минувшие 24 часа 876 человек.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 668 человек за сутки. Общее число вакцинированных в республике достигло 2 497 704, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получил 1 926 021 человек. Ревакцинировались 278 727 татарстанцев.

Ранее главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал об особенностях «стелс-омикрона».