Устроившему взрыв у школы в Серпухове продлили арест до 13 мая

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Суд продлил арест молодому человеку, устроившему взрыв у церковной школы в Серпухове, до 13 мая.
Устроившему взрыв у школы в Серпухове продлили арест до 13 мая
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Струженкову срок содержания под стражей до 13 мая», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

13 декабря 2021 года на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.

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