Устроившему взрыв у школы в Серпухове продлили арест до 13 мая
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Струженкову срок содержания под стражей до 13 мая», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
13 декабря 2021 года на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.
После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.