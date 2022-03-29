Устроившему взрыв у школы в Серпухове продлили арест до 13 мая

Суд продлил арест молодому человеку, устроившему взрыв у церковной школы в Серпухове, до 13 мая.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Струженкову срок содержания под стражей до 13 мая», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

13 декабря 2021 года на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.