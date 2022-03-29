ФАС возбудила дело против крупного производителя сахара «Продимекс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против одного из крупнейших производителей сахара «Продимекс».

«Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в ходе проверок. В ФАС предупредили о штрафе в случае, если компания будет признана виновной.

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что прокуроры проверят обоснованность роста стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий.

ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.