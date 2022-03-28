Диетолог Дюваль дала рекомендации по питанию весной

Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации по питанию весной.

«Нужно есть большое количество зелёных овощей, которые содержат магний. Он необходим для поддержания нервной системы. Овощи стоит есть как в свежем, так и в приготовленном виде», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, необходимо помнить и о фруктах, доступных в это время года.

«Они должны быть в свежем виде ежедневно», — считает Дюваль.

Как добавила эксперт, весной желательно пить минеральную воду с повышенным содержанием магния.

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