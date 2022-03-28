Диетолог Писарева дала советы по приготовлению здорового ужина

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы по приготовлению здорового ужина.

«Ужин должен быть лёгким, так как во вторую часть дня мы тратим мало энергии и организму нужно отдыхать, а переваривание пищи — это очень большая работа. При правильном вечернем рационе и сон будет лучше, и с утра вы проснётесь в более хорошем настроении», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, полноценным ужином может быть, например, белая запечённая рыба, овощи в салате или приготовленные на гриле либо в духовке, индейка, омлет.

«Но не грибы, свиные рёбра, говядина — то, что долго переваривается», — уточнила Писарева.

Она советует ужинать за 2—3 часа до сна.

«Главное, обязательно поесть, иначе плохо будете спать, а именно во сне организм наш отдыхает, обновляется, иммунитет повышается, плюс с утра съедите всё подряд из холодильника, что очень тяжело для организма», — добавила эксперт.

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