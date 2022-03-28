Диетолог Писарева дала советы по приготовлению здорового ужина

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы по приготовлению здорового ужина.
Диетолог Писарева дала советы по приготовлению здорового ужина
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Ужин должен быть лёгким, так как во вторую часть дня мы тратим мало энергии и организму нужно отдыхать, а переваривание пищи — это очень большая работа. При правильном вечернем рационе и сон будет лучше, и с утра вы проснётесь в более хорошем настроении», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, полноценным ужином может быть, например, белая запечённая рыба, овощи в салате или приготовленные на гриле либо в духовке, индейка, омлет.

«Но не грибы, свиные рёбра, говядина — то, что долго переваривается», — уточнила Писарева.

Она советует ужинать за 2—3 часа до сна.

«Главное, обязательно поесть, иначе плохо будете спать, а именно во сне организм наш отдыхает, обновляется, иммунитет повышается, плюс с утра съедите всё подряд из холодильника, что очень тяжело для организма», — добавила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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