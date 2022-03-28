Масочный режим в Омской области продлили до 30 апреля
- Gettyimages.ru
- © S_Chum
Об этом сообщает gorod55.ru.
Также продлён режим повышенной готовности.
Тем временем в Севастополе губернатор Михаил Развожаев поручил проработать вопрос об оповещении населения о необходимости пройти ревакцинацию, передаёт «Новый Севастополь».
Соответствующее поручение Развожаев дал на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».