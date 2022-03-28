Масочный режим в Омской области продлили до 30 апреля

Короткая ссылка
На заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Омской области принято решение продлить масочный режим до 30 апреля.
Масочный режим в Омской области продлили до 30 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © S_Chum

Об этом сообщает gorod55.ru.

Также продлён режим повышенной готовности.

Тем временем в Севастополе губернатор Михаил Развожаев поручил проработать вопрос об оповещении населения о необходимости пройти ревакцинацию, передаёт «Новый Севастополь».

Соответствующее поручение Развожаев дал на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить