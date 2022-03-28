В Волгоградской области подтвердили 358 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области подтвердили 358 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 208 503, выздоровевших — 195 903.

За минувшие 24 часа выписаны 389 человек, госпитализированы 36.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 2295 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике вакцинировались 2 497 036 человек. Оба компонента вакцины получил 1 926 021 житель, ревакцинацию прошли 278 727.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».