В Волгоградской области подтвердили 358 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 208 503, выздоровевших — 195 903.
За минувшие 24 часа выписаны 389 человек, госпитализированы 36.
Также стало известно, что в Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 2295 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в республике вакцинировались 2 497 036 человек. Оба компонента вакцины получил 1 926 021 житель, ревакцинацию прошли 278 727.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».