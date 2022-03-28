ЛОР-хирург Сергеева рассказала о возможных причинах заложенности уха

ЛОР-хирург, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева перечислила возможные причины возникновения заложенности уха.

Чаще всего такое состояние бывает связано с простудой, когда заложенность развивается на фоне отёка в носу, отёка в носоглотке, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Очень важно обратиться к врачу, потому что если не скорректировать это состояние, может начаться отит», — предупредила Сергеева.

Также заложенность уха может возникать во время авиаперелётов или при нырянии. Иногда заложенность является симптомом развивающейся тугоухости — заболевания, вылечить которое можно лишь на ранней стадии.

В целом причин появления заложенности в ухе может быть множество. В случае возникновения неприятных ощущений важно вовремя обратиться к врачу, чтобы он поставил правильный диагноз и назначил лечение, если оно необходимо, заключила специалист.

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