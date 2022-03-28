Власти Крыма назвали сроки перехода на полное обеспечение водой из Северо-Крымского канала

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Крым полностью откажется от иных источников воды, кроме Северо-Крымского канала, до конца весны. Об этом сообщил председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.
Власти Крыма назвали сроки перехода на полное обеспечение водой из Северо-Крымского канала
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Месяц-полтора у нас уйдёт на заполнение Станционного водохранилища водой из подземных источников и Белогорского водохранилища», — цитирует ТАСС Вайля.

По его словам, после этого будут остановлены все дополнительные источники и водохранилище будет заполняться водой только Северо-Крымского канала.

Ранее зампредседателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Альберт Кангиев заявил, что весь Северо-Крымский канал заполнен днепровской водой.

26 февраля, после начала военной спецоперации на Украине, Сергей Аксёнов заявил, что бетонную дамбу, сооружённую на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали.

К 17 марта водохранилища Крыма накопили 140 млн куб. м воды и заполнились на 90%.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что задача по надёжному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена.

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