Крымские водохранилища накопили 140 млн кубометров воды и заполнились на 90%

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Водохранилища Крыма накопили 140 млн кубометров воды и заполнены на 90%, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Крымские водохранилища накопили 140 млн кубометров воды и заполнились на 90%
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«В водохранилищах Крыма сегодня 140 млн кубометров воды, заполнены на 90%», — сказал он во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, его слова приводит РИА Новости.

В прошлом году на этот же период в водохранилищах было 36 млн кубометров воды, отметил он.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, задача по надёжному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена.

26 февраля, после начала военной спецоперации на Украине, Сергей Аксёнов заявил, что бетонную дамбу, сооружённую на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали.

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