Крымские водохранилища накопили 140 млн кубометров воды и заполнились на 90%
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«В водохранилищах Крыма сегодня 140 млн кубометров воды, заполнены на 90%», — сказал он во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, его слова приводит РИА Новости.
В прошлом году на этот же период в водохранилищах было 36 млн кубометров воды, отметил он.
Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, задача по надёжному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена.
26 февраля, после начала военной спецоперации на Украине, Сергей Аксёнов заявил, что бетонную дамбу, сооружённую на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали.