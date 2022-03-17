Хуснуллин сообщил, что задача по надёжному обеспечению Крыма водой выполнена

Задача по надёжному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Поставленная вами задача по надёжному, качественному водообеспечению Крыма полностью выполнена», — сказал он на совещании под руководством президента России Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля сообщил, что Северо-Крымский канал начал заполняться водой, поступающей самотёком с территории Украины.

Также в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя заявили, что водохранилище Чернореченское, являющееся самым крупным в Крыму, почти полностью заполнилось водой.