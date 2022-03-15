Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой
- NASA
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Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент.
«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тыс. куб. м, максимальный объём — 64,2 млн куб. м, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — говорится в заявлении.
Уточняется, что объём наполнения водохранилища, по последним данным, составляет 94,7%.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Северо-Крымский канал начал заполняться водой.