Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой

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В пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя заявили, что водохранилище Чернореченское, являющееся самым крупным в Крыму, почти полностью заполнилось водой.
Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой
  • NASA
  • © JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth

Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент.

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тыс. куб. м, максимальный объём — 64,2 млн куб. м, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — говорится в заявлении.

Уточняется, что объём наполнения водохранилища, по последним данным, составляет 94,7%.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Северо-Крымский канал начал заполняться водой.

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